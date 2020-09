Diceva di sognare il Real da bambino, Cavani si propone ai blancos

Quando si accingeva, dopo 104 gol, a lasciare Napoli, per lo sconforto di una piazza che lo adorava, Edinson Cavani ripeteva continuamente che il suo sogno da ragazzino era quello di giocare nel Real Madrid. Poi, il mercato, il calcio, i soldi lo portarono a Parigi, attaccante del Psg. Ora, pare che il Matador stia provando a realizzare il sogno da bambino. Svincolato, sembra si sia proposto ai blancos. Il Corriere della Sera scrive: “Lo svincolato di lusso del mercato si propone al Real Madrid. Edinson Cavani, dopo aver salutato il Paris Saint Germain in scadenza di contratto, ed essere stato accostato anche a squadre italiane (prima Inter, poi Juve), si è offerto al Real. Chiede un ingaggio da 9 milioni e un contratto biennale. Gli spagnoli considerano l’affare possibile ma prima dovranno sfoltire la rosa: in uscita gli attaccanti Jovic, Mariano Diaz e Majoral. Nei giorni scorsi, il Matador aveva bussato alla porta del Benfica ma le alte pretese sullo stipendio avevano spaventato Rui Costa, ds dei portoghesi. Ha 33 anni ma porta enorme esperienza, il cartellino gratis e il titolo di miglior cannoniere della storia del Psg in Ligue 1”.