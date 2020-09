Chiariello: “Insigne dovrebbe andare a Medjugorje: ogni partita un palo”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Campania SPort analizzando la prestazione dei calciatori azzurri al Tardini di Parma: “Fabian Ruiz è stato il peggiore del Napoli contro il Parma, non dando né ritmo né qualità: lo venderei per prendere Rodrigo De Paul, in questo momento lo spagnolo è uno dei problemi del Napoli. Ora come ora, Fabian è un pericolo pubblico perché sbaglia palle sanguinose in ogni partita. Tutti bene in attacco: Hirving Lozano ha fatto venire il mal di testa al terzino avversario. Il belga Dries Mertens straordinario, vero leader. Lorenzo Insigne? Il capitano ha la solita classe, ma andrebbe mandato a Medjugorje: ogni partita un palo, è incredibile”.