Caso Milik – Oggi nuovo incontro tra l’agente ed il ds Giuntoli

Sembrava che il “lieto fine” alla vicenda fosse dietro l’angolo, invece…Il caso Milik continua ad essere un caso. La soluzione che metta d’accordo Napoli e Roma non si trova, il rinnovo tra il polacco ed il club azzurro pare cosa francamente impossibile, quindi c’è il serio rischio di un epilogo da separati in casa, dannoso per l’attaccante, in vista dell’ Europeo, ma anche per la società azzurra che perderebbe il calciatore, tra qualche mese, a parametro zero. Per provare a risolvere una questione a dir poco spinosa, come si legge stamattina su La Gazzetta dello Sport, in giornata potrebbe esserci un incontro tra il DS Giuntoli e l’agente di Milik, David Pantak. Il Napoli, vista la situazione, è ovviamente pronto a valutare altre offerte e, ovviamente, dovrà abbassare ancora di più la valutazione sul suo centravanti, perché in questo momento non ci sono club disposti a pagare la cifra di 30 milioni di euro per assicurarsi il polacco.