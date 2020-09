Caressa: “La Roma ci guadagna o no con Milik al posto di Dzeko?”

Fabio Caressa ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione Sky Calcio Club, in onda su Sky Sport: “Ancora non riusciamo a capire cosa ne sarà di Arkadiusz Milik. E’ in atto una trattativa tra Napoli e Roma, ma le ultime informazioni riferiscono che non è ancora fatta per una sua cessione. Da una parte c’è una questione di principio, e si sa che Aurelio De Laurentiis è una persona che tiene il punto; ma dall’altro faccio l’avvocato del diavolo e dico che, così, la Juventus non ha ancora Edin Dzeko e la Roma, che è una concorrente, non si rinforza. Io però mi chiedo: la Roma ci guadagna o no con Milik al posto di Dzeko? A ben vedere, dopo il Siviglia le dichiarazioni di Dzeko hanno fatto capire che non ci sia grossa intesa all’interno dell’ambiente tra lui e la società”.