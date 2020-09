CALCIO FEMMINILE – M. Bertolini: “Soddisfatta della prova delle ragazze. Ora testa alla Danimarca”

L’Italia del c.t. Milena Bertolini questo pomeriggio vince a Zenica contro la Bosnia e prosegue il testa a testa con la Danimarca. La sfida la sblocca Arianna Galli, poi tripletta di Girelli e infine in gol Elena Linari. Le scandinave poi vicino per 8-0 sul campo di Malta. A fine gara le parole del c.t. delle azzurre. “Sono molto contenta della prestazione. Era fondamentale conquistare i tre punti e ci siamo riuscite sbloccando il risultato nel primo tempo e facendo poi vedere tante buone cose. Le ragazze sono state veramente brave. Le premesse sono buone, ma dovremo continuare a lavorare per fare in modo di presentarci al meglio alla doppia sfida con la Danimarca”.

BOSNIA ERZEGOVINA-ITALIA 0-5 (0-2 pt)

Reti: 17’ Galli (I), 39’, 53’ e 64’ Girelli (I), 86’ Linari (I).

BOSNIA ERZEGOVINA (4-3-3): E. Hasanbegovic; Bectas, M. Hasanbegovic (C), Vujadin, Krso; Grebenar (76’ Milinkovic), Kapetanovic, Velagic; Gacanica, Gavric (52’ Krajsumovic), Damjanovic. A disp: Gvozderac, Kundic, Simic, Hamzic, Sakotic, Jelcic, Milovic, Hrelja, Haracic, Hasic. Ct: Samira Huren.

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Bartoli, Tortelli, Linari, Boattin (66’ Glionna); Galli, Mascarello (77’ Caruso), Rosucci; Bonansea, Sabatino (54’ Giacinti), Girelli (C). A disp: Schroffenegger, Durante, Bergamaschi, Di Guglielmo, Tucceri Cimini, Prugna, Fusetti, Tarenzi, Polli. Ct: Milena Bertolini.

Arbitro: Silvia Andreia Rosa Domingos (POR), Assistenti: Catia Alexandra Tavares (POR) e Tatiana Maria Santos Martins (POR). Quarto ufficiale: Beatriz Filipa Campos (POR).

Fonte: figc.it