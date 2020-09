CALCIO FEMMINILE – L’Italia in Bosnia in cerca di gol e dei tre punti

Quest’oggi alle ore 16,00, in diretta su Rai 2, l’Italia femminile, cercherà un successo e di un buon punteggio per tenere il passo della Danimarca. Le azzurre affronteranno la Bosnia-Erzegovina a Zenica, dopo il successo per 2-0 dell’andata, cercheranno un buon bottino di reti, visto che le scandinave ne hanno rifilate 4 alle padroni di casa. Mancheranno per infortunio Sara Gama e Alia Guagni e la squalificata Giugliano. In caso di tre punti poi le gare contro la Danimarca il 27 Ottobre in casa e il primo Dicembre in trasferta.

La Redazione