CALCIO FEMMINILE – C. Larghi (vice pres. Riozzese Como): “Vogliamo portare il club in serie A”

Ottimo inizio di campionato per la Riozzese Como, due successi, anche se al momento si attende il verdetto della sfida di Perugia. Nel frattempo è stato presentato ieri il nuovo vice-presidente della compagine lombarda Christian Larghi. “Sono molto felice e onorato dell’incarico che il Presidente Verga ha voluto affidarmi: per me è motivo d’orgoglio! Lavorando con umiltà e impegno, coltivando le proprie ambizioni, i sogni diventano realtà e il nostro sogno è quello di portare il Como Women in Serie A!”.

La Redazione