CALCIO FEMMINILE – Bosnia Erzegovina-Italia 0-5, le azzurre vincono in scioltezza

L’Italia del c.t. Bertolini torna a giocare dopo oltre 6 mesi, a causa della pandemia ed hanno affrontato in trasferta la Bosnia Erzegovina. Dopo un inizio non semplice le azzurre passano con Galli che sfrutta l’assist di Sabatino e supera il portiere di casa. Il match va in discesa e arriva il raddoppio con Girelli. Nella ripresa la calciatrice della Juventus segna le altre due reti, entrambe su rigore, nel mezzo però fallisce dagli undici metri. Nel finale di gara segna anche Elena Linari per lo 0-5 finale. Ora la doppia sfida contro la Danimarca, infine il recupero contro Israele.

A cura di Alessandro Sacco