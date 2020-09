Bruno Giordano parlando di Osimhen: «Ha la velocità  e la padronanza di Weah»

Disse Maradona di Giordano: «il più forte con cui ho giocato». E Giordano di Osimhen cosa dice, dopo poco meno di mezza partita? «Che è bello vederlo. Sembra sappia già tutto del Napoli. Un ragazzo sveglio, che farà parlare di sé, che sa fare l’attaccante in maniera moderna: può giocare prima punta ma ha mezzi e qualità per consentire all’allenatore di variare. E poi mi sembra intelligente e smaliziato». L’ex attaccante di Napoli e Lazio intervistato dal Corriere dello Sport, parla dell’ex attaccante del Lille, che ha esordito contro il Parma in campionato.

Il tridente con lui vacilla… «Cambiare il modulo ci sta: con Mertens a destra. Ma deve convincersene il belga. Ora faccio fatica a vedere Mertens nel 4-3-3. E la soluzione con i due mediani, e le punte a supporto del nigeriano, con partite che diventano strane come quella di Parma, è una opportunità. Il Napoli è una grande squadra che si è consentito tante soluzioni attraverso l’acquisto di un giocatore fantastico. Ha un organico importante ed un allenatore che è in grado di intervenire, senza restare prigioniero di un solo sistema».

In casi del genere, si cercano paragoni. «Mi butto subito, perché a prima vista lui ti riporta subito a Weah per velocità e padronanza del campo e dello spazio. L’accostamento a un grandissimo calciatore non sembri irriverente. Siamo al cospetto di un ragazzo, anche se maturo, al quale va anche dato il tempo per crescere ancora. E davanti a sé ha tantissimi anni. Per me ha un potenziale gigantesco. E mi sembra uno molto serio, quadrato, che si applica. In mezz’ora ha avuto la capacità di incidere sulla partita di Parma in maniera netta e di diventarne il protagonista con una autorevolezza che ha impressionato. E poi dategli la possibilità di integrarsi del tutto nel mondo-Napoli».

Fonte: A. Giordano (CdS)