William D’Avila (ag. Fifa): “Osimhen è a Napoli perchè vuole vincere lo scudetto”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante il programma “Radio Gol”, condotto da Diego De Luca, è intervenuto l’agente Fifa William D’Avila. “L’esultanza di Victor con Mertens? Balla bene vero? Mi è piaciuta molto la connessione che c’è con i compagni di squadra. C’è il feeling giusto. Il modulo? Non è importante si adatta a tutti gli schemi. Vuole giocare ed essere determinante. Sta studiando l’italiano ma è alle prime armi. Vuole inserirsi al meglio e per questo conta anche imparare la lingua. Ma al momento si riesce a far capire molto bene nel gruppo. È contento della sua convocazione in Nazionale. Vuole che il Napoli competa per lo scudetto, mette al primo posto la squadra. Gli obiettivi personali passano in secondo piano. Victor crede che si può competere per il titolo, se non fosse così non avrebbe mai accettato la proposta del Napoli. Petagna? Victor ama la competizione per il reparto, è un ottimo giocatore e sicuramente tutti saranno utili per la causa”.

La Redazione