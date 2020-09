Un po’ Parigi, un po’ Manchester, ma al momento Koulibaly è a Napoli!

C’è qualcuno, anche ad altre latitudini che, essendo sul mercato risulta confuso, distratto, non concentrato. Tanto da restare in panchina o addirittura a casa. Quel qualcuno non si chiama Koulibaly. Lui, futuro in bilico o no, c’è. Non ha paura di entrare deciso. Non ha paura di uscire palla al piede. E soprattutto non ha paura di dimostrare ancora una volta di essere lui il leader della difesa del Napoli. Lui, un po’ verso Manchester, un po’ verso Parigi, è, nonostante tutto, ancora molto a Napoli. E chi si gode le sue giocate è Gennaro Gattuso. L’allenatore subentrato ad Ancelotti nel dicembre 2019 è stato chiaro: finché Kalidou sarà un giocatore azzurro, al centro della difesa, uno dei due posti sarà suo.

