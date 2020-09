Insigne e Mertens analizzano la sfida del Tardini

LA CARICA

I due azzurri del gruppo storico, quelli che sono a Napoli da più anni e sono ripartiti subito con grandissimo entusiasmo. «Le prime 350 partite col Napoli? Sono contento ma innanzitutto lo sono per la vittoria, ci dà stimoli importanti: è solo l’inizio e dobbiamo continuare a crescere e lavorare», spiega Insigne.

«Giocare alle 12.30 è difficile, ci siamo allenati anche a Napoli a quell’ora per essere pronti: faceva caldo e il campo non era molto buono. Nel primo tempo abbiamo sbagliato troppo, ma nella ripresa abbiamo fatto bene», ha detto Mertens.

Il Napoli è venuto fuori nella ripresa con l’ingresso di Osimhen e il passaggio al 4-2-3-1. «Ho sempre dato disponibilità al mister per qualsiasi ruolo, questo l’ho già fatto in passato. Gattuso alla fine del primo tempo ci ha chiesto di riempire l’area altrimenti non si fa gol, dà sempre buoni consigli e dobbiamo seguirlo. Nel primo tempo abbiamo fatto tanti cross e c’era solo Dries in area. E poi dobbiamo essere più cattivi, io in primis, quando facciamo qualche ripartenza e sotto porta. Non aver preso gol è molto importante anche per i nostri difensori. Il campionato? Dobbiamo stare sereni, siamo all’inizio», ha dichiarato Insigne. Importante cominciare con il piede giusto come ha sottolineato Mertens.

«Con Gattuso non abbiamo ancora parlato, ma voleva vincere la prima. L’abbiamo fatto, dando tutto. I miei obiettivi? Ne ho altri, il primo era vincere oggi e poi fare gol. Ce l’ho fatta». Fonte: Il Mattino