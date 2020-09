Parma/Napoli in difesa è tornato super KK. I voti de Il mattino

I voti della difesa azzurra secondo Il Mattino nella trasferta in scena ieri contro il Parma al Tardini, dove ha visto il Napoli vincente per 0-2. Top la prestazione di Koullibaly attento in marcatura su Cornelius

6 OSPINA Mai veramente chiamato in causa nella prima frazione ma sono di frequente i compagni a cercarlo nella prima costruzione. Puntuale, non c’è che dire. E coraggioso in uscita, sempre preciso in impostazione, mai chiamato a qualche vero intervento tranne nei minuti di recupero. Azzarda su Karamoh ma gli va bene.

6 DI LORENZO L’asse con Fabian e Lozano gli consente di spingere molto fin dai primi minuti, proponendosi e proponendo diverse soluzioni. Costringe Hernani a diversi falli, non perfetta l’intesa con Lozano, ma tiene sempre alta la concentrazione. Attento quando si spostava più centrale in una difesa che spesso diventata a tre.

6.5 MANOLAS Non sbaglia nulla, usa bene il fisico, trova sempre il tempo giusto dell’intervento, fa sempre la giocata semplice e pulita. Una gara non probante, ma importante per dimostrare la crescita dell’intesa con Koulibaly. Unica sbavatura della gara sul guizzante Karamoh, indolore.