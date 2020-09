Nessun flop nella difesa azzurra, il voto del CdS

Ecco i voti del Corriere dello Sport sulla difesa azzurra dopo la vittoria del Tardini. Nessun rischio per i ragazzi di Gattuso, la coppia Manolas-Koulibaly giganteggia senza far passare uno spillo. Sufficienza invece per il resto del pacchetto arretrato.

Ospina 6

Un palleggio a luci rosse in area, una domenica tutto sommato di vacanza, a prendersi il sole.

Di Lorenzo 6

Sta dietro o al fianco di Lozano per raddoppiare e arricchire quella zona d’una presenza in più.

Manolas 6,5

Muscolare e intuitivo, nelle rare circostanze in cui bisogna giocare d’anticipo.

Koulibaly 6,5

Non emerge mai il sospetto che possa il mercato possa inquietarlo: né City, né Psg, ma solo un’ora e mezza da K2.

Hysaj 6

È invitato (probabilmente) a riempire la linea, per non offrire campo a chi comunque non ne cerca. Poi, ogni tanto si spinge da solo.Fonte: CdS