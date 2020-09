Milik non è l’unico giocatore sul mercato: Altri 4 azzurri in uscita

Un’operazione da chiudere appena saranno messe a posto le ultime pendenze tra l’attaccante polacco e il Napoli. L‘ultimo tassello che ancora manca e che ha frenato la firma di Milik alla Roma in questo fine settimana. Il polacco che aveva a lungo pensato alla possibilità di trasferimento alla Juve, all’inizio della settimana scorsa ha aperto alla Roma e ha rapidamente trovato l’accordo economico. Di pari passo con quello sancito tra i due club e ora c’è da risolvere quest’ultimo passaggio con il Napoli. Arek, in scadenza di mercato tra un anno, è finito sul mercato dopo non aver accettato la proposta di rinnovo con il club azzurro ed è fuori dal progetto tecnico per la prossima stagione (non fa parte dei convocati per Parma insieme agli altri quattro sul mercato Younes, Malcuit, Ounas e Llorente). A Roma tornerebbe protagonista e il Napoli con il suo trasferimento eviterebbe di perderlo tra un anno a parametro zero. Le parti cosi sono al lavoro per arrivare a un punto di convergenza e per mettere la parola fine a una lunga telenovela. Il passaggio di Milik alla Roma sbloccherà l’operazione Dzeko-Juve con Pirlo che avrebbe a disposizione l’attaccante centrale che aspetta in organico. Fonte: Il Mattino