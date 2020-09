Milik/Roma “ad un passo”…ma forse la gamba non è la stessa!

Arek Milik ad un passo dalla Roma. Ma forse il passo è stato più lungo della gamba. Almeno per ora. Infatti, l’attaccante polacco, non convocato per la sfida del Tardini, sembra ancora lontano dall’ approdo nella capitale. La distanza tra lui ed il club giallorosso pare aumentata. Non sono state risolte le questioni legali con il Napoli e l’operazione (che poi porterebbe il trasferimento di Dzeko alla Juventus) è in totale fase di stallo. Intanto, viste le chiacchiere e le indiscrezioni che la vicenda sta trascinando dietro di sè, la Roma ha tenuto a puntualizzare sul proprio sito la situazione. «Smentiamo qualsiasi illazione sullo stato della trattativa e ancor di più sulle condizioni fisiche del calciatore, per il quale nutre profonda stima e rispetto. Il club ribadisce che non commenta mai e mai commenterà, né in una comunicazione ufficiale né in via confidenziale, lo stato di salute o la forma fisica di un calciatore tesserato di un’altra società». La trattativa tra il giocatore e i due club verosimilmente riprenderà in questa settimana, quando ogni genere di colpo di scena potrebbe essere all’ordine del giorno.

Fonte: Il Mattino