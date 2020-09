Milik: La Roma prova a spuntare condizioni migliori

Milik ha fatto ritorno a Napoli nella serata di venerdì dopo la visita specialistica effettuata in Svizzera alla Klinik Gut di St Moritz per un controllo alle ginocchia dopo le due operazioni subite (l’attaccante si è rotto per due volte il crociato). Un consulto voluto dalla Roma che ha messo a disposizione del polacco un aereo privato da Ciampino. Dopo questo consulto che è stato positivo (il calciatore è integro), il club giallorosso avrebbe cercato comunque di strappare condizioni migliori chiedendo al Napoli di modificare la formula del pagamento da prestito annuale a biennale (3 biennale). Restando intatte le altre condizioni (riscatto a 15 milioni, più un bonus di altri 7 milioni, per un totale di 25). Un’ipotesi respinta dal club azzurro che è fermo sul primo tipo di accordo già raggiunto. C’è già l’intesa tra Milik che ieri non si è allenato a Castel Volturno ed è rimasto a casa) e la Roma (contratto per cinque anni da 4.8 milioni a stagioni più bonus, con la cifra che salirebbe almeno a 5.5). Fonte: Il Mattino