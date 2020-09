Malfitano: “Osimhen può incidere come Cavani e Higuain? Secondo me sì”

Su Radio Marte, è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista, ecco le sue parole:

“Moduli? Non credo che sia un dilemma, il Napoli deve giocare con tutto il potenziale offensivo. Ieri il primo tempo è stato inguardabile, il centrocampo è parso impacciato con Demme abbastanza lento e Fabian Ruiz che teneva un po’ troppo la palla. Mertens era poi isolato davanti. Era la prima partita, ci può stare qualche intoppo. Nel secondo tempo, quando si è dato più sfogo alla parte offensiva, il Napoli è diventato inarrestabile. Osimhen ha cambiato il volto al match, i gol sono stati meritati. Ieri per la prima volta in 45‘ il Napoli non ha mai tirato in porta.

Osimhen può incidere come Cavani e Higuain? Secondo me sì, non dimentichiamo che anche loro quando arrivarono erano giovani, il secondo veniva dal Real Madrid ma mi pare avesse 24 anni. Sono diventati punti di riferimento innanzitutto per bravura e crescita e poi anche il Napoli li ha fatti diventare grandi. Osimhen sembra parecchio scaltro, ha capito che a Napoli potrà fare grandi cose. Mi sembra anche un ragazzo molto altruista, spesso ha servito palla a Mertens favorendone la conclusione. Si tratta di un ragazzo che se continua a crescere diventerà importante quanto loro.

Milik alla Roma? Penso che nelle ultime ore la situazione si sia complicata ma questo non vuol dire che non si concludere. C’è però bisogno che entrambe le parti abbassino le pretese e cerchino l’accordo. Milik sarebbe un peso enorme se restasse”.