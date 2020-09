Lazio – Muriqi, il nuovo attaccante, sarebbe positivo al Covid 19

In casi come questi il condizionale è d’obbligo. Il nuovo attaccante della Lazio, Vedat Muriqi, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, sarebbe risultato positivo al COVID-19. Per l’attaccante, appena arrivato dal Fenerbahce, non comincerebbe di certo con il piede giusto la nuova avventura in Serie A. Almeno per adesso non ci sono riscontri ufficiali sulla vicenda, con la Lazio che non ha ancora redatto alcun comunicato al riguardo. Anche il giocatore non avrebbe commentato la cosa sui suoi profili social. In caso di positività confermata, Muriqi sarebbe costretto alla quarantena e a unirsi ai suoi compagni di squadra per questo inizio di campionato.