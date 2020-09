L’agente di Osimhen:” Tanti club erano interessanti a lui, Napoli è stata la scelta migliore “

Osita Okolo, agente di Osimhen, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ecco le sue parole:”Ieri Osimhen ha cambiato le sorti della partita quando è subentrato. Gli ho parlato, era molto felice, è convinto che il Napoli sia pronto a competere per lo scudetto e io credo abbiano tutte le carte in regola per farlo e per tornare in Champions League. Gattuso? Era un ottimo giocatore ed è un ottimo allenatore. Con Victor c’è grossa intesa. In Nigeria ‘Gattuso’ è il soprannome che si da alle persone che hanno un carattere grintoso. Se Victor è felice di aver scelto Napoli? Un sacco di club erano interessati a lui ma credo che Napoli sia la migliori decisione che potesse prendere”