Ivan Zazzaroni “Insoliti sospetti!” DeLa mette in difficoltà la Juve?

L’editoriale di Ivan Zazzaroni. Si è scesi in campo, eppure a far notizia sembrano essere più quelli che sul terreno di gioco non c’erano…

“A Parma il Napoli aveva Mertens, Insigne e Lozano in campo dall’inizio, Osimhen, Politano e Petagna in panchina (nella ripresa sono entrati tutti e tre e se ne è accorto Liverani), Younes fuori dalla lista, Ounas fuori dal progetto e Milik fuori come un balcone, poiché in attesa degli sviluppi di una trattativa che per poche ore aveva considerato chiusa.