!Il Mattino” vota il Napoli di Parma. Sono tre i “flop”

Buona (metà) prima. Ed è una cosa che comunque fa parte delle previsioni: il Napoli non è ancora brillante in termini di condizioni e poco importa il possesso palla che pure c’è stato ma è stato spesso sterile. La vittoria è meritata ed è una vittoria da prima di campionato, ovvero frutto del talento dei singoli e in particolare nel nuovo acquisto Osimhen. Si è visto qualcosa di nuovo nel finale, quando Gattuso ha lasciato talvolta la difesa con tre uomini, questo per riempire di più il centrocampo quando gli attaccanti devono pensare solo a fare gol. Il Parma tiene testa fino a quando i ritmi sono blandi, ma appena gli azzurri accelerano non c’è storia.

6 OSPINA

6 DI LORENZO

6.5 MANOLAS

7 KOULIBALY

6 HYSAJ

5 FABIAN RUIZ

5,5 DEMME

5.5 ZIELINSKI

6,5 LOZANO

6 MERTENS

6 INSIGNE

7 OSIMHEN

6 POLITANO

sv ELMAS

sv LOBOTKA

sv PETAGNA

7 GATTUSO



Fonte: Il Mattino