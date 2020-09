I singoli giudizi che dà Il Mattino all’attacco azzurro senza Victor.

I voti dell’attacco azzurra secondo Il Mattino nella trasferta in scena ieri contro il Parma al Tardini, dove ha visto il Napoli vincente per 0-2.

Bastano pochi secondi per capire che verrà servito in verticale per scappare alle spalle di Pezzella. Qualche buono spunto iniziale, poi un primo tempo avaro di spunti. Il 4-2-3-1 gli mette le ali ai piedi, brucia Pezzella e propizia lo 0-2 con la sua conclusione. Promosso alla prima da titolare.

6 MERTENS

Nella prima frazione non riesce ad avere palloni giocabili in zona tiro, si abbassa, cercando di giostrare anche da trequartista, ma non sempre trova la palla in buca, con Alves e Iacoponi che si staccano per chiuderlo. Nella ripresa, si stappa con il 4-2-3-1 e si diverte a giocare alle spalle del nigeriano ma anche al suo fianco.