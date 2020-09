I panchinari del Napoli a Parma: due prendono il voto.

I voti dei calciatori azzurri subentrati secondo Il Mattino nella trasferta in scena ieri contro il Parma al Tardini, fove ha visto il Napoli vincente per 0-2. Ottimo e decisivo l’ingresso dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen. 7 OSIMHEN Poco più di un’ora in panchina, poi il suo ingresso cambia modulo ed un minuto dopo propizia il vantaggio di Mertens. Altra manciata di secondi e crea una nuova occasione sgasando su Iacoponi e servendo ancora Mertens. Devasta la difesa, con la velocità fisica e di pensiero.

6 POLITANO Entra bene nel match, gamba subito viva con una bella occasione creata che mette in difficoltà Sepe. Difende bene quando il Napoli passa 4-4-2 in fase di non possesso e in ogni caso non sembra sbandare per non aver esordito da titolare. Umile nell’apporto che dà al contenimento finale.

sv ELMAS Rispetta le consegne, tiene la posizione, armonizzandosi all’abbassamento del baricentro voluto da Gattuso negli ultimi minuti: quel che conta è non fare guai e lui non li commette. Deve adattarsi a centrocampo se vuole avere più spazi a disposizione: come vice Insigne, che pure gli piace, non avrà molte chance.

sv LOBOTKA Ha giocato a Barcellona ma non ieri. Questione anche di condizioni: era un centrocampo, quello del Parma, che dava maggiore possibilità di costruire e basta. Infatti, entra nei sette minuti finali quando la squadra Liverani fa all’attacco quasi più per una questione d’onore che per altro.