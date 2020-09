Chiariello: “Il Napoli segue 3 difensori, ma prima deve partire qualcuno”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione Campania Sport, nel post partita di Parma-Napoli: “Mercato? Tutto dipende da Kalidou Koulibaly. Nikola Maksimovic potrebbe andare via a scadenza. Perché chiede ben 2,8 milioni di stipendio per restare al Napoli. Se parte il serbo, può arrivare Sokratis Papastathopoulos, mentre Marcos Senesi verrebbe preso se partisse anche Koulibaly. Michal Karbownik piace molto come terzino sinistro, è stato eletto miglior giovane del campionato polacco e Cristiano Giuntoli stravede per lui. Questo giovane talento è già stato bloccato, ma si deve decidere quando portarlo al Napoli. E’ un under, ma deve partire qualcuno in difesa per permettere un suo approdo in azzurro”.