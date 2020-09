CALCIO FEMMINILE – Recupero in difesa per mister Guarino. Domenica c’è il Milan

In attesa della sfida in Bosnia per l’Italia del c.t. Milena Bertolini, sullo sfondo c’è anche il campionato di serie A, soprattutto il big-match Milan-Juventus. La sfida si giocherà a San Siro, probabilmente a porte chiuse, per le norme Covid, ma per il tecnico delle bianconere una buona notizia in difesa. Contro la compagine rossonera di Maurizio Ganz ci sarà il recupero di Cecilia Salvai, ha recuperato dalla botta al retto femorale che l’ha tenuta a riposo per tutta la preparazione estiva, perciò la sua esperienza potrà essere utile contro Giacinti e compagne.

Fonte: Alessandra Stefanelli Tmw