CALCIO FEMMINILE – Milena Bertolini: “Dalla Bosnia in poi saranno tutte finali”

Domani alle ore 16,00 a Zenica, l’Italia del c.t. Milena Bertolini affronterà le padroni di casa della Bosnia, con l’obiettivo di vincere la sfida e con un punteggio ampio, per il discorso differenza reti. Il tecnico delle azzurre ha parlato alla vigilia della sfida. “E’ una squadra brava a chiudersi che difende con tantissime giocatrici e non concede spazi. Dovremo essere pazienti e molto concentrate, restando dentro alla partita fino all’ultimo minuto. Da qui in avanti tutte le partite che ci aspettano sono delle finali, le ragazze sono cariche e concentrate, consapevoli dell’importanza di questa gara e vogliose di tornare a indossare dopo tanto tempo la maglia azzurra”. All’andata successo dell’Italia per 2-0 e si giocò a Palermo.

Fonte: ansa.it