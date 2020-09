SKY – Insigne: “Quando attacca lo spazio, Osimhen, mi ricorda Cavani”

350 partite con la maglia del Napoli, 3 punti ed un gol. Ha ragione di festeggiare, oggi, Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, che commenta la gara azzurra ai microfoni di Sky: “Sono felice, per gol e vittoria, ma direi che dobbiamo migliorare. Nel primo tempo, per esempio, c’era solo Dries nell’ area di rigore, il mister l’ha notato e nell’ intervallo ci ha chiesto di attaccare meglio e le cose nella ripresa sono cambiate. Analizzeremo, comunque, con lui la gara in settimana. Sono rimasto colpito da Osimhen, e non solo io. La sua capacità di attaccare la profondità è devastante, devo dire che mi ricorda Cavani per la cattiveria con cui attacca lo spazio. Deve solo stare tranquillo, noi lo aiuteremo. Cominciare senza prendere gol fa comunque piacere…”