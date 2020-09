SKY – Gattuso: “Ovvio che vorrei che KK restasse, mi è piaciuto Lozano”

Il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, ai microfoni Sky nel fine gara, commenta la partita degli azzurri a Parma, soffermandosi anche sui singoli: “Avevo avuto un’ ottima impressione di Osimhen già dalla prima volta che lo incontrai a casa mia, confermata in pieno da questi giorni in cui sta lavorando con noi. Faciloe andarci d’accordo, perchè lui va d’accordo con tutti…Ovvio che preferirei che Koulibaly restasse, ma il Napoli ha bisogno di tenere sotto controllo i numeri e, di conseguenza, le questioni economiche. Oggi mi è piaciuto Lozano, soprattutto nel secondo tempo. Ha caratteristiche precise, bisogna che si giochi a campo aperto, non puoi aspettarti che si metta a palleggiare. Bisogna lavorare molto, soprattutto sull’ intensità, perchè al momento non ne abbiamo…”