In attesa di conoscere il verdetto del Giudice Sportivo, per i sei cambi della sfida di Perugia, esordio casalingo per la Riozzese Como contro la Roma femminile. Le lombarde vincono per 5-0, doppietta di Rognoni e Fusar Poli e rete di Roventi, confermando il buon inizio di stagione con premesse davvero interessanti.

Fonte: Riozzese Como Facebook