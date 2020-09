SERIE A – Parma-Napoli, 0-2, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli doveva iniziare al meglio contro il Parma, per dare un segnale, mentre il mercato è ancora in essere e la sfida è tutt’altro che semplice. I padroni di casa si chiudono bene e non concedono palle gol agli azzurri. Match difficile anche per il gran caldo che condiziona la partita. Nella ripresa però è un’altra musica, per merito anche di Osimhen che entra e fa la differenza. Il vantaggio nasce da un errore di Iacoponi e Mertens di giustezza non sbaglia. I partenopei sfiorano il raddoppio con Insigne, coglie il palo, poi con Osimhen, palla di testa e fuori di poco. Il Napoli però insiste e raddoppia, Lozano ruba palla a centrocampo, va al tiro, respinge Sepe e Insigne segna da pochi passi. Nel finale la difesa azzurra rischia di subire la rete, ma i padroni di casa non ne approfittano. Ecco le pagelle della sfida del “Tardini”.

Top

Di Lorenzo 6,5 – L’ex dell’Empoli ha ricominciato da dove aveva finito, ovvero a spingere e poi nel secondo tempo, ottimi ripiegamenti in fase difensiva. Tatticamente è un calciatore imprescindibile per Gattuso e lui lo dimostra partita dopo partita.

Koulibaly 7 – In un momento del mercato dove lui è nel limbo, tra permanenza e cessione, il difensore senegalese ha dimostrato davvero di essere concentrato fino alla fine. Stravince il duello con Cornelius ed è perfetto nelle diagonali. E’ il top nel suo ruolo, quando gioca in questa maniera.

Manolas 7 – Il difensore greco ex Roma è stato perfetto nei duelli aerei e nelle diagonali difensive, del resto è il suo punto di forza. Fino alla fine non sbaglia e resta concentrato. Quando non ha problemi fisici è insuperabile.

Lozano 7 – Il messicano non è ancora costante nel rendimento, ma oggi si è visto tutto il suo valore tecnico. Sempre presente quando c’è da spingere e poi entra nell’azione del raddoppio. Bene anche in difesa, insomma una nuova era per il messicano.

Mertens 6,5 – Il bomber belga non ha disputato la sua miglior partita, imbottigliato nella difesa del Parma, ma la gara la sblocca lui. Tiro chirurgico che supera Sepe e sfiora il raddoppio dopo due minuti. E’ sempre il re del gol per gli azzurri.

Insigne 6,5 – Il capitano nel primo tempo non ha sbagliato nulla in fase difensiva, anzi è stato impeccabile, meno in attacco. Nella ripresa cambia la musica, coglie il palo in maniera sfortunata e poi chiude con il tap-in dello 0-2. Segna quasi sempre al debutto, che sia di buon auspicio.

Osimhen 6,5 – La punta ex Lille non ha iniziato dal primo minuto, un po’ a sorpresa, ma quando è entrato la gara è cambiata. Davvero devastante, non solo in velocità, ma sempre presente anche nei recuperi, bene anche di testa su corner avversario. E’ affamato, per il gol c’è tempo.

Flop

Fabian Ruiz 5,5 – Lo spagnolo ha sofferto molto nel primo tempo, soprattutto in fase d’impostazione, quasi distratto. Cresce leggermente nella ripresa, dove cerca di trovare la via della rete. Ancora manca la brillantezza che può arrivare, ma deve essere più brillante.

Demme 5 – Il tedesco ex Lipsia tranne in un paio di circostanze, non ha mostrato i progressi nelle gare amichevoli. Anzi si fa anticipare dalla linea mediana e si becca un giallo che lo condiziona. Esce per Osimhen, può fare di meglio.

A cura di Alessandro Sacco