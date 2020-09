SERIE A, Genoa-Crotone 3-1 (P.T.)

GENOA-CROTONE 3-1 primo tempo. 6′ gol del Genoa. Pandev cambia gioco per Ghiglione. Traversone basso per Destro. Che insacca. 1-0 Genoa. 9′ secondo gol del Genoa. Lungo lancio di Goldaniga, dritto per dritto. Pandev elude il fuorigioco avversario. E si invola da metà campo. Arriva davanti a Cordaz. E lo batte con un “cucchiaino” di classe eccelsa. 2-0 Genoa. 15′, 15′, lungo cross di Molina. Zampata di Simi. Ma la deviazione risulta debole. E finisce innocua tra la mani di Perin. 26′, Destro lavora un pallone fuori area, da posizione di centro sinistra. E lascia partire un gran tiro a giro. La palla sbatte sulla parte alta della traversa. 28′ gol del Crotone. Ancora Molina, opera un gran bel cross dalla destra. Riviere ci arriva in estirada, anticipando tutti, all’altezza del primo palo. e realizza. 2-1. 34′, terzo gol del Genoa. Zappacosta si produce in un devastante assolo, sulla sinistra. Converge al centro, fuori area. E conclude, di potenza, vicino al primo palo basso. 3-1 Genoa. 42′, Cigarini centra in area. Svetta in mischia, Simy. Che, di testa, centra il palo lungo. 43′, Destro serve Ghiglione, defilato in area. Diagonale basso sul secondo palo. Cordaz si allunga con un piede e para. Primo tempo scintillante. Con entrambe le squadre che giocano un bel calcio variato. Sia verticale. Che palleggiato.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Molina, Zanellato, Cigarini, Messias, Mazzotta; Riviere, Simy. All. Stroppa Marcatori: 6′ Destro (G), 9′ Pandev (G), 28′ Riviere (C), 34′ Zappacosta (G) Ammoniti: Molina (C), Mazzotta (C), Zappacosta (G), Zajc (G), Pandev (G)