PRIMAVERA 1 – Atalanta-Juventus 1-1, i gol nella ripresa

Esordio in campionato Primavera 1 per i campioni d’Italia dell’Atalanta in casa contro la Juventus e il match termina sull’1-1. Le reti tutte nella ripresa, gli orobici passano in vantaggio con Carrà, il pari dei bianconeri nel finale con De Graca.

Marcatori: 77′ Carrà (A), 89′ De Graca (J)

Atalanta: Dajcar; Ghislandi, Cittadini, Scalvini, Ceresoli; Gyabuaa, Panada, Cortinovis; Sidibe, Kobacki (68′ Italeng), Olivieri (68′ Carrà). A disp.: Vismara, Viviani, Scanagatta, Berto, Hecko, Grassi, Renault, De Nipoti, Italeng, Carrà, Sassi, Zuccon. All.: Brambilla

Juventus: Garofani; Leo (88′ Mulazzi), Riccio, De Winter, Ntenda; Miretti, Pisapia (83′ Bonetti); Sekulov, Tongya, Turicchia (78′ De Graca); Petrelli (83′ Omic). A disp.: Senko, Nzouango, Mulazzi, Verduci, Omic, Fiumanò, Cerri, De Graca, Bonetti, Cotter, Iling-Junior, Raina. All.: Bonatti

Ammoniti: Ghislandi (A), Turicchia (J), Ceresoli (A), Cittadini (A)

Arbitro: sig. Marco Monaldi sez. Macerata

Fonte: mondoprimavera.com