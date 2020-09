Napoli, ecco la lista per la Serie A: Ciciretti c’è con un ex Primavera, fuori in sei

Presentata dal Napoli la lista di calciatori che potrà affrontare la Serie A che sta per cominciare: 17 giocatori di base più 4 elementi formati in Italia, più 4 elementi formati nel settore giovanile e la possibilità di aggiungere altri elementi Under 22 senza alcun limite.

Come pubblicato dal sito ufficiale della Lega, gli azzurri hanno tenuto fuori dalla nuova lista due elementi importanti come Kevin Malcuit e Amin Younes, entrambi a disposizione lo scorso anno. Fuori anche gli altri elementi in attesa di cessione: Milik, Ounas, Llorente, Machach. Inseriti in lista, invece, Amato Ciciretti e Luca Palmiero (tra i quattro elementi cresciuti nel vivaio insieme con Contini, Insigne e Luperto).

ECCO LA LISTA UFFICIALE

Alex Meret (1)

Nikita Contini (16)

David Ospina (25)

Mario Rui (6)

Sebastiano Luperto (13)

Nikola Maksimovic (19)

Giovanni Di Lorenzo (22)

Elseid Hysaj (23)

Kalidou Koulibaly (26)

Faouzi Ghoulam (31)

Amir Rrahmani (33)

Kostas Manolas (44)

Diego Demme (4)

Luca Palmiero (5)

Eljif Elmas (7)

Fabian Ruiz (8)

Piotr Zielinski (20)

Stanislav Lobotka (68)

Victor Osimhen (9)

Hirving Lozano (11)

Dries Mertens (14)

Amato Ciciretti (18)

Matteo Politano (21)

Lorenzo Insigne (24)

Andrea Petagna (37)

Fonte: ilmattino.it