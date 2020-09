Milik-Roma potrebbe saltare per via di un….. traumatologo!

Milik, invece, è a casa sua, a Posillipo, in fibrillazione e in attesa di notizie: a differenza di Dzeko, infatti, non è stato convocato da Gattuso per la partita di Parma. Dopo una settimana trascorsa a lavorare da solo in sede, è un uomo ormai ai margini. E tutto questo non è altro che la conferma di quanto gelido sia ormai il rapporto con il Napoli. Oggi il centravanti praticamente fuori rosa si allenerà da solo a Castelvolturno.

Ma non ci sono solo problemi legati alla risoluzione economica del rapporto tra Milik e il Napoli. Anche se la Roma smentisce, le visite mediche di venerdì a St. Moritz avrebbero lasciato qualche dubbio. VCome riporta il CDS, il traumatologo svizzero Georg Ahlbäumer, che ha relazionato sulle condizioni delle ginocchia del centravanti polacco, avrebbe evidenziato ai massimi dirigenti della Roma un quadro clinico da approfondire. Milik ha ottenuto l’idoneità, ma la Roma avrebbe chiesto al Napoli una riformulazione delle condizioni di pagamento che ha fatto infuriare i dirigenti napoletani. Pare che l’ultimo contatto telefonico tra Fienga e De Laurentiis abbia evidenziato qualche tensione.