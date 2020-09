Milik: Il nodo da sciogliere resta quello dell’ammutinamento del 5 novembre

L’ultimo vero nodo da sciogliere è quello relativo alla questione delle multe. Per il rifiuto degli azzurri di tornare in ritiro dopo il match di Champions League con il Salisburgo il 5 novembre. Milik vorrebbe che De Laurentiis la togliesse (il presidente ha avviata da tempo la richiesta di risarcimento) e soprattutto vorrebbe la garanzia che non farebbe poi scattare una causa civile (avrebbe quattro anni di tempo) legata ai diritti d’immagine. Ma su questo punto il presidente è irremovibile ed è soprattutto questo aspetto che si è registrata la frenata sul discorso con il club azzurro per il suo trasferimento alla Roma. Fonte: Il Mattino