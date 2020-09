Milik deve ricevere ancora due mensilità: La discussione continua

La discussione prosegue tra il suo agente Pantak anche sulle ultime spettanze che ancora deve ricevere (due mensilità). Sono proseguiti ieri mattina i contatti tra l’agente di Milik e il direttore sportivo Giuntoli, l’amministratore delegato Andrea Chiavelli e con il presidente De Laurentiis che segue da casa sua a Roma tutta la situazione. Si sta ancora trattando per far quadrare il cerchio e per sistemare le ultime pendenze economiche ancora in ballo col Napoli, ma questo non rappresenta un grosso problema. Un break per la partita di campionato degli azzurri a Parma e si riprenderà la discussione per arrivare alla fumata bianca che potrebbe arrivare tra martedì e mercoledì a meno di ulteriori irrigidimenti. In ballo tra le parti ci sarebbe più o meno un milione lordo. Fonte: Il Mattino