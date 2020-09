Meret pronto al rinnovo se De Laurentiis leva una penale

Ospina inizia tra i pali, ma non è un passaporto diplomatico. Lui e Meret si alterneranno, con il friulano che avrà qualche chance in più rispetto al colombiano che pure gode della stima di Gattuso. Meret è investimento importante di De Laurentiis e nessuno deve credere che il tecnico calabrese sia indifferente a queste tematiche aziendali. Vero che inizia il campionato senza aver rinnovato (è pronto a farlo, basta che De Laurentiis si convinca a eliminare la penale da 7 milioni in caso di addio anticipato) ma lui è in linea con la politica del club. Voleva qualche altro giocatore, soprattutto a centrocampo, per virare a qualcosa di diverso dal 4-3-3. Non è arrivato (o non è arrivato ancora) e lui non si dispera. Non ne fa un dramma. Riprende con Zielinski, Demme e Fabian. Il primo Napoli è pronto alla sua recita. Pino Taormina – Fonte: Il Mattino