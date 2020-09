Koulibaly in campo con Manolas, ma in qualsiasi momento può andare via

IL «RITORNO» DI Koulibaly

Quel nugolo di parole e riunioni estive. Trattative vere o appena abbozzate, tra intermediari d’ogni tipo e hotel di lusso, brindisi accennati poi rientrati, bicchieri alzati e poi spaccati per la rabbia, lasciavano intendere che il destino di Koulibaly era bello che è segnato. Addio dal Napoli, plusvalenza massiccia (venne pagato poco più di 8 milioni di euro) e via libera anche a bel risparmio sull’ingaggio che pesa sulle casse del club azzurro per circa 12 milioni lordi a stagione. E invece, a Barcellona, non era ai saluti.

Oggi sarà ancora lì, con Manolas al suo fianco, a guidare la difesa del Napoli contro il Parma, nella gara di esordio del campionato. Koulibaly ricomincia da qui, dalla serie A, da questi avversari contro cui, il 14 dicembre, si fece male dopo una manciata di minuti e contro cui ha una gran voglia di riprendere il suo cammino. Ma è a metà del guado, perché nessuno pensi che da qui al 5 ottobre non possa cambiare qualcosa. E nessuno si illuda che il Napoli lo ritiri dal mercato un attimo prima della sua conclusione: Gattuso lo sa bene, in qualsiasi momento Koulibaly può andare via. Fonte: Il Mattino