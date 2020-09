Il Napoli riprende da dove aveva finito: è sempre Mertens gol!

Il Napoli riprende da dove aveva terminato: il gol di Mertens. E come riportato da Opta, con il gol che ha sbloccato la sfida del Tardini contro il Parma, il 14 azzurro per la prima volta in carriera segna per due gare consecutive di esordio stagionale (nel 2019/20 contro la Fiorentina).

2 – For the first time in his Serie A’s career #Mertens has scored in two consecutive opening games of the season. Dries.#ParmaNapoli #SerieA pic.twitter.com/5iSY9AQhR9

— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 20, 2020