[Grafico] Parma/Napoli, Karamoh al posto di Gervinho. Gattuso punta su Lozano

Esordio al “Tardini” di Parma per il Napoli di Gattuso, dove saranno presenti mille spettatori, una sfida davvero intrigante. Per i “ducali” di Liverani però non ci sarà Gervinho, a causa di un affaticamento muscolare, al suo posto Karamoh con Inglese e Kucka a completare l’attacco. Per il resto in campo gli ex Sepe e Grassi. Gli azzurri invece ci sono diversi dubbi di formazione. Ospina o Meret in porta, con il colombiano in leggero vantaggio. A sinistra Hysaj-Mario Rui, l’albanese dovrebbe spuntarla. Infine in attacco, Mertens-Osimhen, il belga avrebbe vinto il ballottaggio sull’ex Lille, Lozano e Insigne ai lati.

Fonte: Corriere dello Sport