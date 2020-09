Mario Giuffredi, agente di Hysaj e Veretout tra gli altri, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo a proposito della situazione di Veretout: “Resta alla Roma. Il Napoli per fare un investimento come quello per Jordan, deve cedere Koulibaly che non credo andrà via. Non spenderanno 15-20 milioni per un centrocampista, credo prenderanno qualcuno in prestito. L’85% dei movimenti fatti in questo mercato sono prestiti con diritto di riscatto, tutti cavalli di ritorno per l’anno prossimo”.