ESCLUSIVA – Biagio Seno (d.s. Pomigliano femm.): “Obiettivi? Essere sempre umili e non fare voli pindarici. Prova di squadra a Cesena”

Dopo il debutto contro il Tavagnacco, positivo per prestazione e per alcune giocate, c’era la curiosità di conferme oggi a Cesena. La squadra campana ha vinto il primo match nella sua storia in serie B ed ha dimostrato tutto il suo valore. Di questo e delle prossime sfide ilnapolionline.com ne ha parlato in un’intervista al d.s. Biagio Seno.

Dopo il pari contro il Tavagnacco, oggi importante successo a Cesena. Che tipo di gara ha disputato la squadra di Esposito? “Molto bene la partita, anzi potevamo già nel primo tempo andare avanti con più gol. Sprecate molte occasioni sotto porta, poi nella ripresa abbiamo chiuso il match, vincendo in maniera meritata. Abbiamo confermato quanto di buono fatto nella prima sfida contro il Tavagnacco, dobbiamo proseguire su questa strada”.

E’ presto per fare previsioni, però il Pomigliano è una squadra che può togliersi tante soddisfazioni? “Se iniziamo a pensare all’alta classifica, rischiamo di perdere l’obiettivo stagionale. Dobbiamo restare umili, avere i piedi per terra, senza pensare ad altro. Indubbiamente la squadra è partita con il piede giusto, ma prima otteniamo la permanenza in serie B e poi si potrà pensare ad altro”.

Tornando al match di Cesena al di là della doppietta di Pinna, quali altre calciatrici si sono messe in evidenza? “E’ chiaro che la doppietta di Romina (Pinna), è da mettere in risaltato, visto il risultato finale. Tuttavia oggi si è visto il gioco di squadra, hanno tutte dato il massimo, senza mai rischiare nulla in difesa, perciò siamo contenti per il risultato e la prova di tutte le ragazze”.

I prossimi match contro Pink Sport Bari e la Roma femminile, cosa bisogna attendersi per il Pomigliano in particolare? “Contro il Bari sarà il debutto in Coppa Italia, giocheremo in casa, per fare bella figura. Poi tra due settimane, sempre in trasferta contro la Roma femminile, una sfida importante per confermarci dopo questo inizio di stagione. Cercheremo di onorare al meglio la Coppa Italia e poi proseguire nel migliore dei modi in campionato, sempre restando con la giusta umiltà”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

