DAZN – Mertens: “Meglio con gli spazi trovati nel secondo tempo”

Il Napoli ha ripreso da dove aveva concluso, da Dries Mertens. E’ stato suo il primo gol azzurro della stagione. Il folletto belga , a fine gara, si ferma ai microfoni di DAZN: “Giocare a mezzogiorno e mezza è difficile, faceva molto caldo. Nel primo tempo abbiamo sbagliato troppo, soprattutto nell’ ultimo passaggio, nel secondo molto meglio, ma anche perchè abbiamo avuto più spazio. Osimhen? Abbiamo comprato un ragazzo in gamba, così come Petagna. Entrambi ci aiuteranno e diventeranno importanti per il Napoli. Non sappiamo dove questa squadra potrà arrivare, per il momento volevamo vincere la prima e l’abbiamo fatto. Per affrontare la partita al meglio, anche a Napoli ci siamo allenati alle 12.30. Il mio obiettivo? Resta quello di segnare”