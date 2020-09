DAZN – Liverani: “Soddisfatto della prestazione fino al gol”

Il neo allenatore del Parma, Fabio Liverani, analizza la gara dei suoi ai microfoni di Dazn: “Quando si perde non si può essere contenti, ma credevo di soffrire di più, incontrando il Napoli. Le difficoltà c’erano, lo sapevamo, ma la squadra l’ho vista giocare con personalità. Fino al gol, seppur soffrendo un po’, aveva concesso pochissimo e si era mossa bene. Il gol, poi, lo posso definire un episodio…Non ci sono particolari problematiche, bisogna solo lavorare. Non dimentichiamo di aver incontrato una delle squadre che si batterà per i primi 4 posti in serie A. Ora, nelle prossime due gare, voglio gioco, ma soprattutto punti. Adesso voglio arrivare al 5 ottobre, facendo un mix tra giovani ed esperti ed allestire una squadra competitiva per far bene”