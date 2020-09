DAZN – Insigne: “Nell’ intervallo il mister ci ha chiesto di riempire l’area…”

Sembrava che anche oggi la sua prestazione si fermasse al palo, invece no. Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, mette a segno il gol della raggiunta sicurezza in quel di Parma. A fine gara commenta la partita ai microfoni di DAZN; “Sono contento per la vittoria, si sa che vincere aiuta a vincere. Partita di squadra, di gruppo, riuscendo a fare quello che ci chiede il mister. Non ho problemi a giocare in questo modo, il mister lo sa, l’ho già fatto in passato, lui ha la mia completa disponibilità. 350 partite con la maglia del Napoli…le dedico a mia moglie e alla mia famiglia, perchè riesce a sempre a darmi serenità. Meglio nel secondo tempo, è vero, il mister ci chiede di entrare in area e ce lo ha ribadito a fine primo tempo. Ci ha chiesto di riempire l’area, perché nel primo tempo erano arrivati cross con solo Dries al centro. Osimhen è un bravo ragazzo, si è visto da subito, e si è messo a disposizione. Ha caratteristiche diverse da tutti gli altri, noi giochiamo quasi tutti tra le linee e uno che attacca la profondità in questo modo può servirci tanto”.