DAZN – Gattuso: “Non siamo pronti al tutto campo, molto bene Osimhen!”

Il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, dopo la vittoria nel lunch match di Parma, si ferma per analizzare la gara del Napoli ai microfoni di Dazn: “Negli ultimi minuti abbiamo mollato un po’. Non possiamo permetterci di regalare nulla agli avversari” E’ questo il cruccio dell’allenatore calabrese. “Il Napoli, in questi anni, ha spesso riaperto le partite che non doveva, ed in questo senso bisogna migliorare molto. Per quanto riguarda la gara in sè, con la sola qualità, non si va da nessuna parte, bisogna lavorare sulle seconde palle. In più c’è bisogno di equilibrio. Voglio una squadra ben organizzata, dove ognuno si metta a disposizione dell’ altro. Osimhen è tanbta roba, ma non solo calcisticamente. Uno con cui la vita non è stata gentile, ma che non dimentica da dove arriva, sono certo che possa solo migliorare. Fabian deve migliorare in copertura quando si gioca a due, ma in fase di non possesso è uno dei migliori. Ovvio che adesso non sia ancora al top della condizione. Al momento non siamo ancora pronti per un determinato modulo di gioco, quello che prevede il tutto campo…”