Da Luperto a Ghoulam, gli aggiornamenti sulle cessioni

Il Napoli, come ha fatto intendere più volte Giuntoli e anche AdL da Castel di Sangro, deve vendere, per ricavare il tesoretto, per poi completare la rosa nel mercato estivo. Ad esempio Luperto piace al Crotone e al Genoa, ma al momento nessuna offerta è stata ritenuta soddisfacente. Ounas era entrato negli scambi con Sassuolo e Cagliari per Boga e Nandez, ma i due club hanno detto di no. Younes piace in Germania, ma non sorprenderebbe se restasse. Infine Ghoulam, se si sbloccasse la sua cessione, arriverebbe Karbownik che è bloccato da inizio Settembre, altrimenti resterebbe al Legia Varsavia.

Fonte: CdS