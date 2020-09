Così oggi funzionerà l’ingresso dei 1000 tifosi allo stadio

Parma, Sassuolo e Bologna si sono confrontate ieri con la Lega al fine di trovare un criterio univoco per far accedere i 1000 tifosi negli stadi dopo l’autorizzazione della regione Emilia Romagna. Parma e Sassuolo giocano in casa oggi, rispettivamente alle 12.30 e alle 18, il Bologna la prossima settimana. Le società non metteranno in vendita i tagliandi, bensì consentiranno l’ingresso a ospiti e sponsor. Previsti utilizzo della mascherina, igienizzazione, misurazione della temperatura, distanziamento, divieto di restare in piedi e mantenimento del posto fino al fischio finale. Oggi a Torino per Juve-Samp ingresso a invito per mille spettatori, il Milan sta studiando 1000 inviti per domani. Ieri in Verona-Roma 114 persone al Bentegodi: anche il Veneto aveva dato il via libera prima dell’autorizzazione del governo. Fonte: CDS