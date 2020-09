La trattativa per portare Milik alla Roma, non sarà affatto semplice da sbrogliare come matassa, tra vecchi contenziosi con il Napoli e nuovi problemi. Aggiornamenti su twitter di Carlo Alvino. “Tirare in ballo i vecchi crociati per giocare al ribasso, come se Arek non avesse poi giocato due anni senza problemi, è veramente spregevole. Ma è il gioco delle parti. Troppe situazioni sono ancora aperte. Si prevedono giorni bollenti”.

La Redazione